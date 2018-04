Karl Lagerfeld: "Als je niet wil dat men aan je slipje trekt, word dan geen model" 16 april 2018

#MeToo mag weleens gaan stoppen, vindt modeontwerper Karl Lagerfeld (84, foto). Modellen die klagen over handtastelijke ontwerpers of fotografen, kunnen maar beter in het klooster gaan, zegt hij op de Franse modesite 'Numéro'. Meer zelfs: grijpgrage handen zijn gewoon part of the job. "Als je niet wil dat er aan je slipje getrokken wordt, moet je geen model worden!" De Duitser nam het ook op voor de Britse stylist Karl Templer. "Een meisje heeft geklaagd dat hij haar slipje omlaag probeerde te trekken en hij staat meteen op de zwarte lijst in een beroepsgroep die hem eerst op handen droeg." Volgens Lagerfeld is het allemaal "too much". "Je kan als designer niks meer doen."

