Kargbo (Lierse) van eerste amateurs naar Dinamo kieV 04 december 2019

Ibrahim Kargbo Junior (19) trekt naar de Oekraïense topclub Dinamo Kiev. Opmerkelijk, want Kargbo kwam bij Lierse Kempenzonen in de eerste amateurklasse uit. Eerder verbrak hij zijn contract met zijn moederclub Roeselare, nu deed hij dat ook bij Lierse Kempenzonen, dat hem huurde. Kargbo Junior is de zoon van Ibrahim Kargbo, die onder meer voor RWDM, Charleroi en FC Brussels uitkwam en die in 2009 door FIFA levenslang geschorst werd wegens zijn banden met een matchfixer. (RN)