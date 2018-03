Karen geeft een concert 28 maart 2018

00u00 0

De lichten zijn gedoofd. De show is ten einde. Vandaag neemt Karen Damen u een laatste keer mee in het grote avontuur 'Karen maakt een plaat'. Daarin zien we de zangeres net voor, tijdens en na haar grote concert in de Lotto Arena, en licht ze ons ook in over de kleine drama's achter de schermen. Zo blijkt haar kledingswissel niet gerepeteerd - "bij K3 was dat wel geoefend" - en lopen de emoties soms hoog op. "Ik loop op wolkjes", klinkt het bij de zangeres. "Net als na mijn huwelijk." (SVH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN