Karen Damen maakt een plaat voor amper 176.000 kijkers 16 februari 2018

00u00

Pech voor Karen Damen. Haar jeugddroom om een soloplaat te maken is - na een niet echt succesvolle start - woensdagavond helemaal geïmplodeerd. Amper 176.000 kijkers volgden op VIER haar verwoede pogingen om goeie songs bij elkaar te sprokkelen. De zangeres werd uiteraard flink dwarsgezeten door de uitstekende Champions League-wedstrijd Real Madrid-Paris Saint-Germain, waar op Q2 533.000 voetbalfans naar keken. De VIER-fictiereeks 'Gent West' had een tikkeltje minder last van het voetbal en scoorde toch nog 235.000 kijkers. Op VTM haalde 'De zonen van Van As' 514.000 kijkers. De laatste fysieke inspanning van Saartje Vandendriessche in 'Op de man af' lokte 687.000 geïnteresseerden. (MC)

