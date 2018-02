Karen Damen lanceert eigen kledingcollectie Na Meus, Waes, Coppens... 02 februari 2018

BV's met een eigen kledingcollectie of die het gezicht zijn van een kledinglijn: ze zijn niet bij te houden. Nu is ook Karen Damen aan de beurt. Zij creëerde een damescollectie voor de Belgische modeketen JBC. De collectie wordt - niet toevallig - gelanceerd op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018. Want Karen staat volgens de modeketen voor authenticiteit en onafhankelijkheid. Uit een grootschalig klantenonderzoek dat JBC vorig jaar uitvoerde, blijkt dat Karen Damen dé vrouw is naar wie hun vrouwelijke shoppers het meest opkijken. Eerder ging JBC al in zee met Elodie Ouedraogo en Jeroen Meus.

