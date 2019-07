Exclusief voor abonnees Karen Damen en Slongs in tweede seizoen '#LikeMe' 09 juli 2019

00u00 0

In Antwerpen zijn de opnames van de populaire Ketnet-reeks '#LikeMe' gisteren opnieuw van start gegaan. Voor het tweede seizoen werd de cast flink uitgebreid. Zo nemen de twee jonge talenten Danny Dorland en Sali Haidara de rollen van Scott en Maria op zich. Voor de volwassen cast tekenden ex-K3'tje Karen Damen (44), rapster Slongs (40), musicalactrice Amaryllis Uitterlinden (35), MNM-stem Ann Reymen (42) en actrice Greet Rouffaer (60) present. Benieuwd of Karen en Slongs straks hun eigen nummers zullen brengen in de reeks, want de jeugdserie steekt Nederlandstalige klassiekers in een nieuw jasje.