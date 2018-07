Karen (29) worstelt na borstkanker met haar nieuwe uiterlijk: "Ik zie er goed uit, zegt iedereen. Maar ik zie een monster" Sander Van den Broecke

28 juli 2018

00u00 0 De Krant Morgen zwemt Karen Adriaenssen (29) anderhalve kilometer tijdens een triatlon. Negen maanden geleden werden haar borsten geamputeerd. Toen vertelde ze in deze krant hoe kanker van een slanke, gespierde danseres een bleke, kale patiënte had gemaakt. Vandaag blaakt ze van gezondheid, dus denkt iedereen dat het goed gaat met haar. "Maar dat is niet zo. In de spiegel zie ik een monster."

De jonge vrouw uit Merksem ziet er helemaal niet uit als een monster. Dat weet ze zelf maar al te goed. En toch begrijp je wat ze bedoelt. Anderhalf jaar geleden zag Karen in de spiegel een atlete van 62 kilo met lang, golvend haar, nu een mollige vrouw van 83 kilo met een kort kopje. Waar stevige borsten stonden, hangen er nu twee nieuwe, zonder tepels, en over haar buik loopt een litteken van veertig centimeter.

Dit lichaam, hoe gezond het nu ook mag zijn, voelt vreemd voor haar. Het zadelt haar op met schaamte, ook in de slaapkamer. Seks, sport, shoppen: niks is nog zoals het was, altijd en overal is ze zich bewust van dat nieuwe lijf dat haar werd opgedrongen. "Het is máár de verpakking", weet ze zelf, "maar ik vind dit gevecht moeilijker dan het gevecht tegen de kanker."

Geen dramaqueen

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN