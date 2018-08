Karelis dreigt uit de boot te vallen 01 augustus 2018

Technisch directeur Dimitri de Condé verklaarde al dat het huiswerk wat betreft de inkomende transfers afgerond is. Wel zoekt KRC nog oplossingen voor enkele spelers die radicaal uit de boot dreigen te vallen. Jakub Brabec (25) is er daar eentje van. De Tsjechische international speelde zijn laatste officiële minuten eind vorig jaar. Brabec is pas vierde in de hiërarchie van de centrale verdedigers na Dewaest, Aidoo, Lucumi én Wouters en ook nieuwkomer Screciu kan centraal achterin spelen. Manuel Benson (21) verkeert in gelijkaardige papieren. Hij kan baat hebben bij een uitleenbeurt. De Ivoriaan Pierre Désiré Zebli (20) kwam in anderhalf seizoen zelfs nog niet verder dan de bank. Hij lijkt definitief weg te mogen. Nikos Karelis (26) past na de komst van Gano ook niet meteen in de plannen van Clement. Hij dreigt terug te vallen tot een beperkt aantal speelminuten en in die optiek bestaat de kans dat Genk hem bij een goed bod van de hand doet.

