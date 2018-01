Karelis: bloedklonters in de longen 00u00 0

Nikolas Karelis (25) reist vandaag niet terug met de Genkse kern. Hij kloeg in de nacht van woensdag op donderdag over pijn in de borststreek en trok daarop naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat het om een longembolie gaat, een aandoening waarbij bloedklontertjes in de longen zitten. Het is niet de eerste keer dat Karelis daarmee te kampen heeft, want ook na zijn kruisbandoperatie werd hij met gelijkaardige verschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. De Griekse spits verblijft voorlopig ter observatie in het ziekenhuis in Benidorm. Omdat hij niet mag vliegen, keert hij zo spoedig mogelijk huiswaarts met de auto. "Het was even schrikken toen ik het nieuws vernam", zei Clement. "We gaan met de specialisten bekijken hoe we dit verder zullen aanpakken, op de duur van zijn onbeschikbaarheid heb ik nog geen zicht. Maar ik heb contact gehad met Nikos en hij is positief. Dat is het belangrijkste." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN