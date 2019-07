Exclusief voor abonnees Karel Geraerts T2 bij Union 04 juli 2019

Karel Geraerts zal T1 Thomas Christiansen als assistent bijstaan bij Union Sint-Gillis. De ex-Rode Duivel (20 caps) was in 2017 even sportief coördinator bij KV Oostende, voor bij Patro Maasmechelen als sportief raadgever aan de slag te gaan. "Karel is een leider op het veld en kent de Belgische voetbalcultuur", zegt sportief directeur Chris O'Loughlin.