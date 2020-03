Exclusief voor abonnees Karel de Grote-hogeschool heeft een huis-dj 10 maart 2020

De Karel de Grote-hogeschool in Antwerpen heeft voortaan een huis-dj. Samuel Allaman, een 24-jarige student Sociaal-Cultureel Werk, zal tot januari volgend jaar te horen zijn op de verschillende campussen. "Op die manier willen we tonen dat studeren ook gewoon plezant kan zijn en kunnen we ons als hogeschool op een originele manier aan de buitenwereld voorstellen" , klinkt het bij KdG.

