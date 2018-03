Kardinalen behandelen nonnen als slaven 02 maart 2018

00u00 0

Kardinalen, bisschoppen en lokale parochies laten te veel nonnen als slaven voor hen werken. Dat schrijft L'Osservatore Romano. Het onderzoek van de officiële krant van het Vaticaan komt er na de #MeToo-beweging. "Sommige nonnen staan voor dag en dauw op om het ontbijt voor hoge geestelijken klaar te maken en gaan pas naar bed als het avondeten is opgediend, het huis gepoetst en de was en de strijk zijn gedaan", aldus de krant. "Nonnen die doctor in de theologie zijn, worden van de ene dag op de andere naar de keuken gestuurd", vertelt een zuster Paule. "Het idee is dat vrouwen minder waard zijn dan mannen, en in het bijzonder dat een priester alles waard is en een non niets."(KAV)