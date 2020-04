Exclusief voor abonnees Kardinaal vrijgesproken van kindermisbruik 08 april 2020

Het Australische Hooggerechtshof heeft kardinaal George Pell (78) vrijgesproken van kindermisbruik. Hij was eerder tot zes jaar cel veroordeeld wegens zedenfeiten met twee 13-jarige koorknapen. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 90, toen hij aartsbisschop van Melbourne was. Pell is de hoogste geestelijke tegen wie ooit een aanklacht voor seksueel misbruik is ingediend en hij zat meer dan een jaar vast. Maar volgens de hoogste Australische rechtbank is het niet met zekerheid te zeggen dat de beschuldigingen kloppen. Pell werd al vrijgelaten. Het Vaticaan reageerde positief op de uitspraak. Het benadrukt wel dat kindermisbruik altijd aangepakt moet worden.