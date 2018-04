Karagiannis sportief directeur 28 april 2018

00u00 0

In het zog van David Nakhid wordt Manu Karagiannis (51) straks sportief directeur bij Lierse. De achtvoudige Rode Duivel voetbalde in een ver verleden nog samen met Nakhid bij SV Waregem. Sindsdien zijn Nakhid en hij contact blijven houden. Karagiannis was de voorbije maanden ook al dicht betrokken bij de onderhandelingen omtrent de overname. Overigens blijft Lierses huidige sportief directeur Roel Rymen aan boord, al zal hij in principe terugkeren naar zijn oude rol als teammanager. CEO Van Elst krijgt eveneens een rol in de nieuwe bestuursploeg. (KDC)