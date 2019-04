Exclusief voor abonnees Kara (wellicht) geschorst 13 april 2019

Match stopgezet of niet, toch ziet het ernaar uit dat Kara één wedstrijd zal moeten toekijken na zijn dubbele gele kaart van gisteravond. Ook al wordt de 2-0-voorsprong van Standard straks zo goed als zeker omgezet in een 5-0-forfaitnederlaag voor Anderlecht, dan nog is het hoogst aannemelijk dat de Senegalees volgend weekend moet toekijken. Tenzij de KBVB verrast, mist de verdediger de thuiswedstrijd tegen AA Gent. (TTV)