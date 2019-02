Kara "Tweede goal is mijn schuld" 04 februari 2019

Anderlecht incasseerde in de slotminuten het beslissende doelpunt. "Als er nog maar een paar minuten te spelen valt, ga je geen onnodige risico's nemen", zei Kara na de match. "Dat deden we wel. Maar ik ga me niet wegsteken. Schrijf gerust op: ik neem het tweede doelpunt op mij. Mpoku mocht te gemakkelijk scoren. Maar los daarvan: we pakken te veel goals. We kunnen nauwelijks de nul houden. Dat maakt me ongerust."