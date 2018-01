Kara revalideert in Senegal, begeleider reist mee 22 januari 2018

Anderlecht doet er alles aan om Kara Mbodj tevreden te houden. Zo gaf de club zijn Senegalese sterkhouder de toestemming om minstens één week in zijn thuisland te revalideren na zijn operatie aan de knie. Dat valt in de entourage van de speler te horen. Vandaag stapt Kara, die eerder bij dokter Cugat in Spanje verbleef, het vliegtuig op. Om zeker te zijn dat de verdediger niet voortdurend op het strand zal liggen, maar ook zijn oefeningen zal afwerken, stuurt RSCA wel een begeleider mee. Het is niet bekend wie als persoonlijke trainer mee reist naar Afrika. In principe moet Kara fit geraken voor de start van de play-offs. (PJC)