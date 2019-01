Kara: "Persoonlijk wel tevreden" 21 januari 2019

Na zijn korte uitleenbeurt aan Nantes, begon Kara's tweede periode bij Anderlecht in mineur. "Persoonlijk ben ik tevreden met mijn prestatie, maar ik besef dat ik nog veel beter moet kunnen", aldus de Senegalees. "Op collectief vlak waren we niet efficiënt genoeg. We misten vandaag ook een aantal belangrijke spelers. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Neen, over Hein Vanhaezebrouck wil ik niets zeggen. Dat is het verleden. We moeten ons nu concentreren op het halen van PO 1." (MJR)