Kara op weg naar Nantes? 25 augustus 2018

De kans is reëel dat het FC Nantes een uitweg biedt aan Kara Mbodj (28). Dat bevestigen ook Franse bronnen. De verdediger past niet meer in de toekomstplannen van Marc Coucke en Luc Devroe en moet weg. Kara slijten aan een andere club is geen makkelijke opdracht, gezien zijn medisch verleden, lees zware knieblessure. Maar paars-wit schakelde Mogi Bayat in om te bemiddelen. Slaagt Bayat erin een overeenkomst met Nantes af te dwingen, dan ontlast de flamboyante makelaar Anderlecht, na Teodorczyk, opnieuw van een zwaar contract. (MJR)