Kara nog niet vrijgegeven, wel al op oefenveld 11 januari 2019

Kara Mbodj (29) stond gisteren al op het oefenveld in het Spaanse Pinatar, waar Anderlecht op winterstage is. Hij maakt het seizoen vol bij paars-wit. FC Nantes heeft hem voorlopig nog niet vrijgegeven - normaal gezien zou het Kara nog zes maanden huren - maar dat is slechts een formaliteit. De Senegalese verdediger staat opnieuw ter beschikking van Anderlecht. Een meevaller, zo klinkt het in de wandelgangen van de club. Fit is Kara altijd een meerwaarde. Hij kan de leider zijn die de eerste 21 speeldagen ontbrak en hij is goedkoop. Gisteren maakte Kara in Pinatar een goedgeluimde en scherpe indruk.

