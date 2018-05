Kara fit voor Standard? 08 mei 2018

Een rentree komt dichterbij. Kara Mbodj (knie) heeft gisteren opnieuw een groepstraining afgewerkt. De Senegalees oogt zelfs zo fit dat het niet uitgesloten is dat hij tegen Standard inzetbaar is. Ook Onyekuru tekende present tijdens een lichte uitlooptraining. Obradovic en Chipciu werkten individueel, zij blijven twijfelachtig, terwijl Sowah en Dauda pas gisteren voor het eerst met de beloften aantraden na hun blessures. Overigens maakte Anderlecht de dag na Club Brugge ook tijd voor zijn fans. De hulpverleners van de aanslagen op Zaventem en Brussel op 22 maart 2016 kregen - "als eerbetoon", zo klonk het - een ontmoeting cadeau. In ruil kreeg Hein Vanhaezebrouck een boek over 'Brussels Airport' van de bezoekers. (PJC)

