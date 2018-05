Kara en wague in WK-selectie Senegal 18 mei 2018

Niet meer gespeeld sinds 17 december, maar toch naar het WK gaan. Dat doet Kara Mbodj (28) - straffe kerel. De verdediger van Anderlecht zit in tegenstelling tot Krépin Diatta (Club Brugge) wel in de definitieve selectie van Senegal. Ook Wague (Eupen) mag naar het WK. Kara liet zich eind vorig jaar opereren aan de knie, nu is hij opnieuw wedstrijdfit. Senegal is een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels in de tweede ronde. (PJC/AR)