Kara en Trebel niet mee naar Portugal

Anderlecht is gisterenavond naar Lissabon afgereisd. Vanavond speelt paars-wit er om 21.30u Belgische tijd een oefenduel tegen Benfica. De wedstrijd tegen Benfica past in een tweeluik, want zaterdag speelt paars-wit, met dezelfde selectie, opnieuw een vriendschappelijke wedstrijd, op en tegen AZ. Die match wordt achter gesloten deuren gespeeld.

