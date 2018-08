Kara bij Nantes en bedankt... oud bestuur 31 augustus 2018

De transfer van Kara Mbodj (28) naar FC Nantes op huurbasis met aankoopoptie is officieel. Gisteren werd de Senegalees voorgesteld door zijn nieuwe club. Dat Kara niet in de allerbeste verhoudingen met het nieuwe clubbestuur van Anderlecht is vertrokken, mag blijken uit zijn tweet waarin hij gewezen voorzitter Roger Vanden Stock, gewezen manager Herman Van Holsbeeck en de fans dankt voor de drie mooie jaren bij Anderlecht. Over het huidige bestuur geen woord. Marc Coucke nam de dankbetuigingen toch in ontvangst, keerde ze Kara weer en wenste de Senegalees veel succes bij zijn nieuwe club. (MJR)