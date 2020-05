Exclusief voor abonnees Kappers openen op 18 mei om middernacht, Unizo ziet geen problemen 15 mei 2020

Op maandag 18 mei mogen kappers onder strikte voorwaarden weer aan de slag. Enkele creatieve zaakvoerders in Vlaanderen zullen geen seconde langer wachten en openen om middernacht de deuren van hun kapperszaak. Dat er vraag naar is, bewijst de Peltse Kayleigh Hermans (24), zij is al tot 4 uur 's nachts volgeboekt. Het zijn vooral mannen die blijkbaar niet langer konden wachten. Barbier Steve Desseyn uit Roeselare gaat zelfs meteen 24 uur non-stop aan de slag. Volgens Filip Horemans, woordvoerder van UNIZO, is er in principe geen probleem met deze acties. "Kappers vallen onder 'diensten', net zoals horecazaken. Ze zijn bijgevolg niet gebonden aan verplichte sluitingsuren. Op gemeentelijk niveau kan men wel regels handhaven omtrent overlast."

