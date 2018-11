Kapper vindt eigen auto terug in salon 12 november 2018

Uitbaters van een kapsalon in Meerdonk hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag hun eigen wagen teruggevonden in hun kapperszaak. Rond 1.15 uur werden Maria Van den Branden (62) en John Verhelst (63) opgeschrikt door een enorme klap. "We dachten eerst aan een ramkraak", vertelt het koppel. "Maar toen we naar beneden gingen, zagen we dat de vitrine vernield was en onze eigen auto in het kapsalon stond." Een bestuurder was met zijn bestelwagen van de baan afgeweken en ingereden op een rij geparkeerde auto's. In totaal werden vijf voertuigen tot schroot herleid. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De bestuurder van de bestelwagen was volgens getuigen zwaar onder invloed. Bewoners klagen al een hele tijd over de overdreven snelheid in hun straat. Enkele dagen eerder nog was het initiatief genomen voor een online petitie. (PKM)

