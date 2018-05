Kapotte lichten Kennedytunnel leggen Antwerps verkeer lam 08 mei 2018

Het verkeer van en naar Antwerpen is gisteren in de soep gedraaid door een probleem met de verlichting in de Kennedytunnel. De armaturen dreigden te vallen, en dus besliste Agentschap Wegen en Verkeer om de rechterrijstroken in beide richtingen af te sluiten, "om de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang te brengen". Dat leidde tot een erg zware avondspits gisteren, en ook vandaag zal de hinder vermoedelijk aanhouden. Wegen en Verkeer denkt immers ook nog komende nacht te moeten doorwerken aan de draagconstructies in één van Vlaanderens drukste tunnels - goed voor 157.000 voertuigen per dag. Automobilisten wordt aangeraden Antwerpen te vermijden. Verkeer van Hasselt naar Gent rijdt beter over Brussel, klinkt het. (ADA)

