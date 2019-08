Exclusief voor abonnees Kapitein van goudwaarde in Oekraïens stoombad 14 augustus 2019

Club heeft in Kiev de tegenstander en de natuur overwonnen. Eerst leek de Oekraïense hoofdstad wel een stoombad, nadien barstte het onweer los. De Brugse defensie had z'n beste dag niet en gaf in minuut 6 al een goal weg. Maar dan: een inswinger van Vormer en Deli die hoger klom dan iedereen. Zelfde scenario in de tweede helft. Weer een vroege tegengoal, weer bewees de aanvoerder zijn goudwaarde: op de counter schoof hij de 2-2 in doel. De ultieme 3-2 - we waren dan al in de blessuretijd - werd nog in de kiem gesmoord door de ingevallen Openda.

