Kapitein gezonken cruiseschip opgepakt voor roekeloos vaargedrag 01 juni 2019

De kapitein van het cruiseschip dat woensdag in Boedapest op een toeristenboot botste, is opgepakt vanwege roekeloos vaargedrag. De 135 meter lange Viking Sigyn, een riviercruiseschip, ramde op de Donau een veel kleiner toeristenbootje van 26 meter. Daarbij vielen zeker zeven doden, 21 anderen zijn nog vermist. De meeste slachtoffers zijn Zuid-Koreaanse toeristen. Cruisekapitein Yuriy C. (64) ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan. De man beloofde volgens Hongaarse media zijn volledige medewerking aan het onderzoek.

