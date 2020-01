Exclusief voor abonnees Kapitein Darcis selecteert zichzelf voor eerste duel ATP Cup 03 januari 2020

Afgelopen nacht speelde België een eerste duel op de nieuwbakken ATP Cup. In Sydney werd het zwakke broertje van de poule, Moldavië, in de ogen gekeken. Kapitein Steve Darcis (ATP 156), bezig aan de laatste stappen in zijn carrière, selecteerde zichzelf - ten nadele van Kimmer Coppejans (ATP 160) - om het op te nemen tegen Alexander Cozbinov (ATP 818), waarna David Goffin (ATP 11) zich mocht meten met Radu Albot (ATP 46). Het dubbelduo Gillé-Vliegen kon daarna het karwei helemaal afmaken tegen Albot-Cozbinov (er zijn maar twee Moldavische profspelers).

