Kapitaalronde Xior is groot succes 09 juni 2018

Kotbaas Xior heeft zonder problemen de beoogde 134 miljoen euro opgehaald. Aandeelhouders van de specialist in studentenhuisvesting tekenden in voor 94% van het totale aanbod, goed voor 4,1 miljoen nieuwe aandelen. De overige 257.352 werden via een versnelde private plaatsing verkocht aan grote investeerders. De prijs voor de nieuwe aandelen bedroeg 31 euro per stuk. Dat komt neer op een korting van 12% tegenover de laatste slotkoers, voor de kapitaalronde bekend raakte. Xior heeft al een hele reeks projecten klaar waarvoor het vers geld kan dienen. Zo staan de ombouw van een klooster in Maastricht en de aankoop van studentensites in Amsterdam, Utrecht en Leuven op de planning. De handel in het aandeel werd gisteren even stilgelegd.

