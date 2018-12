Kanye West vs. Drake: aflevering 37 31 december 2018

00u00 0

Er is een nieuw hoofdstuk aangebroken in de vete tussen Kanye West (41) en Drake (32). Kanye - of beter: 'Ye' - ontdekte dat zijn collega-rapper zijn echtgenote Kim Kardashian ooit op Instagram volgde, en dat pikte hij niet. In een reeks boze tweets liet de artiest zich helemaal gaan. Hij noemt wat Drake deed "the most f***ed up thing of all". "Stel je voor. Je hebt problemen met iemand en dan ga je zijn vrouw volgen op Instagram." Voor de volledigheid: dat doen ook 123 miljoen andere mensen. De tweets hebben overigens niet lang online gestaan. Na een uur verwijderde Kanye ze weer en postte hij enkele berichtjes waarin hij zei van iedereen te houden. (TDS)