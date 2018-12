Kanye West pleegt Twitteraanval op Drake 15 december 2018

00u00 0

De vete tussen rappers Kanye West (41, links) en Drake (32, rechts) heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Of dieptepunt? De bal ging aan het rollen toen de man van Kim Kardashian een bericht deelde van iemand uit zijn team. Die liet weten dat Drake toestemming had gevraagd om een beat van hem te gebruiken. Nochtans verkondigde hij daarna in een regen van warrige tweets dat hij al zes maanden contact zoekt met Drake om het te hebben over hun vete. Die ontstond toen Pusha T, een rapper van Kanye's label, in een nummer onthulde dat Drake een 'geheim' kind zou hebben. De rapper schoot al snel terug op Kanye: in het nummer 'No Stylist' zegt hij dat hij nooit Yeezy's (Kanye's schoenencollectie, red.) zal dragen. (TDS)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN