Kanye West betaalt fortuin voor drugsfoto Whitney Houston 26 mei 2018

Kanye West heeft een wel erg schokkende foto uitgekozen voor de cover van een nieuw album. Het beeld toont voor het eerst de met drugs gevulde badkamer van zangeres Whitney Houston, die enkele jaren later op diezelfde plaats overleed. "Mensen moeten dit zien", is de simpele verklaring die West voor zijn keuze geeft. Op de foto zien we een drugspijp, wit poeder, alcohol en een lepel. Allemaal spullen die Houston in haar badkamer had liggen toen die op de gevoelige plaat werd vastgelegd door één van haar bezorgde familieleden. De foto dateert van 2006, zes jaar voor de verslaafde Houston stierf door verdrinking in haar bad. West betaalde liefst 73.000 euro voor de rechten van de foto. Die zal de cover sieren van het album van Pusha T, een artiest van Kanye's platenlabel. Hij legde het geld zelf op tafel, want Pusha T weigerde om voor de foto te betalen. De familie van Houston heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

