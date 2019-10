Exclusief voor abonnees Kantoorbus flopt 08 oktober 2019

De kantoorbus, waarop pendelaars in de file al kunnen werken, is geen succes. De meeste vaste verbindingen van 'Office on Wheels' zijn inmiddels geschrapt. In september vorig jaar werden negen 'filegevoelige' lijnen ingelegd richting Gent, Antwerpen en Brussel, met internet, stopcontacten, een printer en zelfs een koffiemachine aan boord. Daarvan blijft nu alleen nog de verbinding tussen Gent en Brussels Airport over, weet 'De Tijd'. "We kregen gewoon geen mensen op de bus", zegt Geert Horens van 'Office on Wheels'. "De kantoorbus bood te weinig flexibiliteit tegenover het openbaar vervoer."

