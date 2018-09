Kansspelcommissie viseert voetbalspel 'FIFA 18' 07 september 2018

De Kansspelcommissie neemt het populaire voetbalspel 'FIFA 18' in het vizier. De game biedt zijn spelers loot boxes aan, een soort schatkisten waarbij je tegen betaling items kan verwerven om sneller vooruitgang te boeken in het spel. Midden november vorig jaar brak al wereldwijd een conflict uit over zulke betalende boxen, met een pak klachten tot gevolg. Ook de Kansspelcommissie ontving er en onderzocht daarop vier games: naast 'FIFA 18' ging het om 'Overwatch', 'Counter-Strike: Global Offensive' en 'Star Wars Battlefront II'. De commissie is van oordeel dat de games onder de Belgische kansspelwet vallen, "omdat de speler niet op voorhand weet wat hij of zij koopt". Drie van de vier games zijn intussen gestopt met het aanbieden van loot boxes, alleen 'FIFA 18' volhardt in de boosheid. Zowel FIFA-baas Gianni Infantino als de CEO's van ontwikkelaar Electronic Arts en technologiegigant Sony hebben afgelopen zomer een pv in de bus gekregen. Wie zich niet aan de regels rond kansspelen houdt, riskeert een celstraf tot 5 jaar en een boete tot 800.000 euro.

