Exclusief voor abonnees Kansen column | Camps 16 maart 2020

Corona heeft het egocentrische wereldje van topsporters doorbroken. Van de F1-coureurs tot wielrenners, voetballers en basketballers is er sprake van veel burgerzin. Het stilleggen van wedstrijden en toernooien snijdt diep in een sporthart, maar de competitiebeesten zien er het hoger belang van in. Ze buigen voor de volksgezondheid.

