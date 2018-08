Kans verkeken: Rickaert rijdt op eigen volgwagen BINCKBANK TOUR 18 augustus 2018

Omdat het peloton zich opnieuw miskeek, hield de vlucht van de dag voor de tweede keer stand tijdens deze BinckBank Tour. Met zijn vieren reden ze naar de streep in Lanaken, maar er werd maar gespurt... met drie. Jonas Rickaert, een 24-jarige West-Vlaming van Sport Vlaanderen-Baloise, reed op 5,5 kilometer van de finish tegen de volgwagen van zijn eigen ploeg. Na de rit deed hij al snikkend zijn verhaal. "Ik hoop dat de grote ploegen toch gezien hebben dat ik iets in mij heb. Mijn achtertube liep leeg en ik gaf aan dat ik van fiets wilde wisselen. Andy Missotten (ploegleider, red.) kroop voor me, maar stopte te kort. Ik kon niet meer remmen en reed in zijn koffer. Hij kan er niet veel aan doen, we hadden allebei stress. Dit is zo spijtig, want ik voelde me bij de sterksten." Maar of dat had volstaan om de aalvlugge Cort Nielsen te kloppen? De Deen won vorige maand ook al een rit in de Tour. "Ik ben verrast", zei de renner van Astana. "Ik raakte eerder toevallig mee in de ontsnapping en had nooit gedacht dat de sprintersploegen ons nog een keer zouden laten rijden na wat er woensdag in Antwerpen gebeurd is." (BA)

