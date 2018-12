Kans op witte kerst is klein 18 december 2018

'I'm dreaming of a white Christmas'... En het zal bij die droom blijven, want de kans is klein dat we op kerstdag wakker worden met zicht op een winters landschap. Dat meldt het KMI. De komende dagen blijft het licht wisselvallig met soms regen of buien, maar er zijn ook enkele droge perioden met opklaringen. Aanvankelijk is het nog zacht, maar geleidelijk aan lijken de temperaturen te zullen dalen naar de normalen. Begin volgende week schommelt de temperatuur rond de vijf graden. Van sneeuw is voorlopig geen sprake in Vlaanderen.