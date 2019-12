Exclusief voor abonnees Kans op mist HET WEER 31 december 2019

Vandaag bevindt zich een zwakke storing over onze regio met lage wolken en plaatselijke mist, die het zicht kan beperken. In de ochtend liggen de temperaturen rond het vriepsunt en kan het glad zijn op de weg. Nadien kan het kwik oplopen tot een graad of 7. Vanuit het zuiden breekt de bewolking en komt de zon tevoorschijn. In het noorden van het land kunnen de lage wolken hardnekkig zijn tot de avondperiode. De wind waait zwak uit een oostelijke sector. Vanavond zijn wolken en mist mogelijk in het noorden, maar elders is het lichtbewolkt of helder. De wolkenvelden in het noorden maken ook plaats voor heldere condities. Later in de nacht vormen zich lokaal nevel en mist. Bij minima rond het vriespunt kan het glad zijn. De wind waait zwak uit het zuidoosten. De overgang van oud naar nieuw verloopt droog, maar koud.

