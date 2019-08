Exclusief voor abonnees Kans op hittegolf Het weer 24 augustus 2019

Vandaag is het helder weer. De zon kan van de vroege ochtend tot de late avond het weerbeeld domineren. In het westen is er tijdelijk wat meer hoge bewolking mogelijk, maar deze wolken doen vrijwel geen afbreuk aan het zonnige weer. Elders blijft het overwegend helder. De wind waait daarbij zwak uit het oosten tot het zuidoosten. Het wordt erg warm bij maxima rond 29 graden. Aan zee wordt het ook zeer warm bij 27 graden.

