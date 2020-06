Exclusief voor abonnees Kans is klein dat mondmaskers in winkels verplicht worden 24 juni 2020

Vandaag om 9 uur komt de Nationale Veiligheidsraad samen om zich over een nieuw aantal versoepelingen te buigen. Vast staat dat het vooral de dag van de evenementensector wordt, al werd er de afgelopen dagen vooral gepraat over dat andere agendapunt: de mondmaskers, en of die al dan niet verplicht moeten worden in winkels, zoals de verenigde virologen vragen. Bij politici is daar weinig animo voor. Volgens hen is er nu geen draagvlak voor bij de bevolking, omdat het op dit moment ook niet nodig is. "Zolang het goed gaat, wordt er versoepeld. We gaan toch niet zonder aanleiding ineens weer verstrengen?" Niemand sluit echter uit dat er in geval van een heropflakkering naar een dergelijke maatregel wordt gegrepen, om een tweede lockdown te vermijden.

