Kans is klein dat markten maandag al open mogen 06 mei 2020

00u00 0

Mogen de markten binnenkort opnieuw open? Onder meer over die vraag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich vandaag. De laatste dagen leek het erop dat marktkramers al op 11 mei mochten heropstarten, omdat de winkels dan ook openen en dat anders oneerlijke concurrentie zou zijn. Zeker de regio's drongen daarop aan. "In eerste instantie voor de voedingskramen." Maar de experten staan op de rem, werd gisteren nog eens duidelijk. De heropening van de winkels is al een enorme stap, klinkt het, en op een markt lopen mensen per definitie door elkaar. Normaal krijgen de marktkramers vandaag wel duidelijkheid. Ook over massa-evenementen wordt vandaag gepraat, en dé grote vraag is of er een toegeving komt over bezoek aan familie en vrienden. (ARA/IVDE)

