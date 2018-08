Kankeronderzoeker Johan Swinnen zet z'n schouders onder ezeltherapie 20 augustus 2018

De bekende kankeronderzoeker Johan Swinnen van de KU Leuven ondersteunt sinds kort een nieuw project: The Donkey Campus. Daar worden ezels en paarden ingeschakeld om kinderen en jongeren met mentale of fysieke problemen te helpen. Ook kankerpatiëntjes worden door de dieren bijgestaan tijdens hun revalidatie. Kleine Ruiz (foto) is één van de kinderen die er wordt geholpen. The Donkey Campus is een initiatief van het therapeutisch centrum De Kampenhoeve in Kampenhout. Ezel- en paardentherapie wordt al in het Verenigd Koninkrijk toegepast, maar er is steeds meer vraag naar. De dieren hebben immers een rustgevende uitwerking. Swinnen wil nu samen met de oprichter van het centrum, Peter Demuynck, de werking uitbreiden en ook elders in België centra openen. De professor ondernam vorig jaar nog een looptocht van 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela als eerbetoon aan de strijd tegen kanker die zijn zoon Pieter (21) en vele anderen voeren. (SVDL)

