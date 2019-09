Exclusief voor abonnees Kanker doodt in rijke landen meer mensen dan hart- en vaatziekten 04 september 2019

Kanker heeft hart- en vaatziekten vervangen als belangrijkste doodsoorzaak onder de 35- tot 70-jarigen in rijke landen. Dat blijkt uit twee onderzoeken die gisteren werden gepresenteerd op het Europees congres voor cardiologie (ESC) in Parijs. Nochtans zijn er in geïndustrialiseerde landen aanzienlijk meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten dan in armere landen, waar er tweeënhalf keer zo veel sterfgevallen zijn. Wereldwijd blijven hart- en vaatziekten wel nog de voornaamste doodsoorzaak. In 2017 stierven er 17,7 miljoen mensen aan, of meer dan 40% van de sterfgevallen. Maar omdat hart- en vaatziekten wereldwijd afnemen, wordt verwacht dat kanker binnen "slechts enkele decennia" overal de voornaamste doodsoorzaak wordt, klinkt het.

