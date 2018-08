Kangoeroe 18 augustus 2018

Dat ook wij dat huppelende, springende en soms zelfs boksende buideldier 'kangoeroe' noemen, danken we aan de allereerste inwoners van Australië. Weet men bij het Genootschap Onze Taal: "Kangoeroe is een verbastering van het woord 'gangurru', dat afkomstig is uit het Guugu Yimidhirr, een taal van de Aboriginals. Daarin betekent het 'grote zwarte kangoeroe'. Tijdens de eerste ontdekkingsreis van James Cook (1768-1771) zagen de Engelsen in het noordoosten van Australië deze dieren rondspringen. De bioloog Joseph Banks, die op het schip meereisde, nam het inheemse woord over als 'kangooroo'." (StV)

