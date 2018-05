Kangoeroes stelt nieuwe coach Vervaeck voor 31 mei 2018

00u00 0

Kangoeroes Mechelen heeft gisteren met enige vertraging Paul Vervaeck als nieuwe trainer voorgesteld. De Mechelaar volgt Yves Defraigne op, die er een andere visie op na hield. Voor de club is het ondertussen de zesde trainer na vijf jaar eersteklassebasketbal. De keuze voor Vervaeck is niet onbegrijpelijk. Tussen 2009 en 2012 stond hij al aan het roer van Kangoeroes Willebroek, toen nog in tweede klasse. Het Pitzemburg-verleden van Vervaeck heeft ongetwijfeld een invloed gehad op zijn aanstelling. Vervaeck coachte ze allemaal: Pitzemburg, assistent bij Racing Mechelen, Duvel Willebroek en Kangoeroes Willebroek. Dertig jaar later is de cirkel rond. De 62-jarige coach tekende een overeenkomst voor twee jaar. (DBM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN