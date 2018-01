KANGOEROES - LIMBURG UNITED 76-96 00u00 0

Op geen enkel moment vormde Kangoeroes een obstakel voor Limburg. De bezoekers waren 40 minuten heer en meester en hadden met Releford de 'man van de match' in huis. Alles werd snel duidelijk na het buzzershot van Delalieux: 18-29. Kort na de rust duwde Limburg écht door. Een 4-16-run via Heath en Releford gaf een duidelijk verschil weer: 42-69. Na 28 minuten was de dertiger compleet: 47-77. (DBM)

