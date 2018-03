Kane ziet het zitten 07 maart 2018

Is het omdat hij strikt genomen niet moet scoren om een ronde verder te geraken? Harry Kane lacht alleszins ontspannen op de training van Tottenham in Londen. Na de 2-2 in de heenmatch volstaat een 0-0 thuis tegen Juventus. Daarop speculeren is evenwel riskant, zeker omdat de Spurs met Alderweireld (geblesseerd) en Aurier (geschorst) twee verdedigers moeten missen.

HLN