Kane slaat PSV van wolk 07 november 2018

De onvermijdelijke Harry Kane houdt de Champions League-dromen van Tottenham toch nog een beetje levend. Met een late goal - zijn 13de in zijn eerste 14 CL-matchen: niemand deed ooit beter - en een groot aandeel in de owngoal van Sainsbury sloeg hij PSV van zijn wolk. Dag schok. Pas in het laatste kwartier plooide doelman Jeroen Zoet - tot dan toe stuntman. Zoet zat overal tussen. Soms met geluk, soms met kunde. Op pogingen van Eriksen, van Moura, van Dele Alli en van Kane. Een keeper in de dag van zijn leven. PSV mocht in Londen al na 55 seconden juichen. Niet de beste dekking van Toby Alderweireld bij de eerste hoekschop van de match. Hij wipte nogal vreemd op en kwam niet eens in de buurt van Luuk de Jong, die keihard binnen knikte. Ook in de heenmatch was hij bij de openingsgoal in de fout gegaan - PSV ligt hem niet blijkbaar. Bij PSV wisten ze dat het nu of nooit was om iets te rapen bij Tottenham. Acht spelers waren onbeschikbaar, onder wie Vertonghen, Dembélé, Dier, Rose en Lloris. Alleen: bij die schaarse pogingen op de counter speelden ze het niet goed uit. Achterin was het pompen en uiteindelijk ook verzuipen. Gezwicht onder het aanvallende geweld van de Spurs. Tottenham zal nog wel Inter en Barcelona moeten kloppen om te overwinteren. Makkelijker gezegd dan gedaan. PSV is zo goed als uitgeschakeld. (KTH)

